Рома и Милан расписали ничью в 32 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор встречи.

Претенденты на топ-4 и полуфиналисты еврокубков за 90 минут не смогли нанести ни одного удара в створ ворот на двоих. Когда же Пеллегрини, наконец, попадал с убийственной позиции, то на пути мяча курьезно оказался партнер Абрахам.

Милан вырвал ничью с Ромой в битве за Лигу чемпионов – магия добавленного времени и неудачная серия римлян

Тоску основного времени компенсировали 6 минут, которые добавил Даниэле Орсато ко второму тайму. На 90+3-й Челик пробежал через полполя и отпасовал Абрахаму, который четко завершил момент. Орсато уже хотел прикладывать свисток к губам, но вдруг Милан отыгрался. Защитники Ромы на дальней стойке забыли Салемакерса, замкнувшего отличную подачу Леау – 1:1.