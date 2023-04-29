Обе команды продолжают борьбу в еврокубках – миланцы в полуфинале Лиги чемпионов будут противостоять Интеру, а римляне в 1/2 Лиги Европы будут играть с Байером. В серии А коллективы борются за зону ЛЧ.

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Первый тайм был насыщен всем, кроме острых моментов. Фанаты на Стадио Олимпико могли увидеть немало суеты, борьбы, повреждений (Кумбулла заменили еще на 13 минуте, Томори и Белотти нуждались в помощи врачей и не вышли на второй тайм) и грязных фолов, за что Матич и Томори получили по желтой.

Команды решили играть осторожно в плане атак, так что ни одного удара в створ ворот в первом тайме не нанесли. Но попытки были. Пеллегрини на старте пробивал с предела штрафной – выше. Крунич ответил ударом головой, после чего мяч пролетел в нескольких метрах от ворот. И это был самый опасный момент для экватора тайма.

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Дальше было немного интереснее. В частности, ворота в упор расстреливал Пеллегрини, но на пути сферы стал одноклубник Абрахам. Завершался тайм мини-нашествием римлян, но моменты были в "россонери" – Каллабрия стрелял под дальнюю штангу, а Томори замкнул подачу с углового. В общем Рома пыталась больше атаковать, а соперник – владеть мячом.

Коллективы сразу после перерыва начали атаковать без центра поля, но со временем острота исчезла. Лучший момент создал Леау для Салемакерса, подав в штрафную, но Алексис пробил в нескольких дециметрах над перекладиной. Интриги мог добавить Ибаньес, жестко сфолив. Арбитр показал только желтую.

На 86 минуте Жиру хорошо пробивал с метров 25-ти, но мяч задел стенку и перешел на угловой. Команды проснулись в добавленное арбитром время. Сначала Манчини завоевал сферу в центре, Шаарави промчался в штрафную и отдал на Абрахама, точно покатившего в угол. Милан ответил сразу. Леау подал, а Салемакерс второй раз уже не ошибся. 1:1. Совершенно закономерный результат.

Похоже, над римлянами зависает проклятие – они 7 поединков (4 поражения и уже 3 мировых) не могут одолеть "россонери". Милан и Рома остались на 4 и 5 ступенях соответственно. У обоих теперь по 57 зачетных баллов.

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