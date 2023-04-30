Претенденти на топ-4 і півфіналісти єврокубків за 90 хвилин не спромоглися завдати жодного удару в площину воріт на двох. Коли ж Пеллегріні нарешті влучав з вбивчої позиції, то на шляху м'яча курйозно опинився партнер Абрахам.

Мілан вирвав нічию з Ромою у битві за Лігу чемпіонів – магія доданого часу і невдала серія римлян

Нудьгу основного часу компенсували 6 хвилин, які додав Даніеле Орсато до другого тайму. На 90+3-й Челік пробіг через півполя і відпасував Абрахаму, який чітко завершив момент. Орсато вже хотів прикладати свисток до губ, аж раптом Мілан відігрався. Захисники Роми на дальній стійці забули Салемакерса, який замкнув чудову подачу Леау – 1:1.