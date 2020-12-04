Янг Бойз шокировал римлян, отметившись голом во время контратаки. Однако, Рома не смутилась и сравняла счет на табло до перерыва. Во втором тайме хозяева на классе одержали победу благодаря еще двум голами – шедевр с лету в активе Калафйори, красивый мяч на счету Джеко.

Лига Европы: Рома выиграла группу, Арсенал дальше идет без потерь, Славия и Байер вышли в плей-офф

Рома расположилась первой и вышла из группы А Лиги Европы с 13 очками. Янг Бойз набрал 7 пунктов и расположился вторым. В следующем туре швейцарцы будут играть с ЧФР Клуж, с которым и разыграют вторую путевку в 1/16.