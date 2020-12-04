Рома – Янг Бойз – 3:1 – відео голів та огляд матчу
Рома вдома здолала Янг Бойз (3:1) у матчі 5-го туру групового етапу Ліги Європи. Дивіться відео голів та найцікавіших моментів поєдинку на "Футбол 24".
Янг Бойз шокував римлян, відзначившись голом під час контратаки. Проте, Рома не знітилась та зрівняла рахунок на табло до перерви. У другому таймі господарі на класі здобули перемогу завдяки ще двом голами – шедевр з льоту в активі Калафйорі, красивий м'яч на рахунку Джеко.
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Рома з першого місця вийшла з групи А Ліги Європи з 13 очками. Янг Бойз набрав 7 пунктів та розташувався другим. У наступному турі швейцарці гратимуть з ЧФР Клуж, з яким і розіграють другу путівку в 1/16.