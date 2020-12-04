Янг Бойз шокував римлян, відзначившись голом під час контратаки. Проте, Рома не знітилась та зрівняла рахунок на табло до перерви. У другому таймі господарі на класі здобули перемогу завдяки ще двом голами – шедевр з льоту в активі Калафйорі, красивий м'яч на рахунку Джеко.

Ліга Європи: Рома виграла групу, Арсенал далі йде без втрат, Славія і Байєр вийшли у плей-офф

Рома з першого місця вийшла з групи А Ліги Європи з 13 очками. Янг Бойз набрав 7 пунктів та розташувався другим. У наступному турі швейцарці гратимуть з ЧФР Клуж, з яким і розіграють другу путівку в 1/16.