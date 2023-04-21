Рома – Фейеноорд – 4:1 – видео голов и обзор эффектного камбека
21 апреля 08:32 - Читати українською
Рома оформила камбек в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против Фейеноорда. Смотрите видео голов и интересных моментов.
осн. час ( 2 : 1 )
завершено
89’ Пауло Дибала
101’ Стефан Эль-Шаарави
109’ Лоренцо Пеллегрини
Игор Пайшау 80’
Сантьяго Хименес 120+1’
80’ Игор Пайшау
89’ Пауло Дибала
101’ Стефан Эль-Шаарави
109’ Лоренцо Пеллегрини
120+1’ Сантьяго Хименес
Подопечные Моуринью проиграли первый поединок 0:1, поэтому были вынуждены отыгрываться. Удалось сделать это Спинаццоле в начале второго тайма. Ближе к завершению Пайшау вывел нидерландцев вперед по сумме двух матчей, но Дибала перевел игру в овертайм.
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Римляне находились на подъеме, так что благодаря еще двум голам устроили разгром и прошли дальше. В полуфинале второго по престижности евротурнира Рома сыграет с Байером, другую пару составили Ювентус и Севилья.
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