Рома оформила камбек у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи проти Фейєнорда. Дивіться відео голів та найцікавіших моментів.

Підопічні Моурінью програли перший поєдинок 0:1, тож були змушені відігруватись. Вдалось зробити це Спінаццолі на початку другого тайму. Ближче до завершення Пайшау вивів нідерландців вперед за сумою двох матчів, але Дибала перевів гру в овертайм.

Ювентус завдяки голу Рабйо став півфіналістом ЛЄ, Дибала організував тріумфальний камбек Роми, Байєр пройшов Уніон

Римляни перебували на піднесенні, тож завдяки ще двом голам влаштували розгром і пройшли далі. У півфіналі другого за престижністю євротурніру Рома зіграє з Байєром, іншу пару склали Ювентус і Севілья.