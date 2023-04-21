Рома – Фейєнорд – 4:1 – відео голів та огляд ефектного камбеку
08:29 - Читать на русском
Рома оформила камбек у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи проти Фейєнорда. Дивіться відео голів та найцікавіших моментів.
осн. час ( 2 : 1 )
завершено
89’ Пауло Дибала
101’ Стефан Ель-Шаараві
109’ Лоренцо Пеллегріні
Ігор Пайшау 80’
Сантьяго Хіменес 120+1’
80’ Ігор Пайшау
89’ Пауло Дибала
101’ Стефан Ель-Шаараві
109’ Лоренцо Пеллегріні
120+1’ Сантьяго Хіменес
Підопічні Моурінью програли перший поєдинок 0:1, тож були змушені відігруватись. Вдалось зробити це Спінаццолі на початку другого тайму. Ближче до завершення Пайшау вивів нідерландців вперед за сумою двох матчів, але Дибала перевів гру в овертайм.
Ювентус завдяки голу Рабйо став півфіналістом ЛЄ, Дибала організував тріумфальний камбек Роми, Байєр пройшов Уніон
Римляни перебували на піднесенні, тож завдяки ще двом голам влаштували розгром і пройшли далі. У півфіналі другого за престижністю євротурніру Рома зіграє з Байєром, іншу пару склали Ювентус і Севілья.
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