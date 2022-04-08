В третьем по силе евротурнире прошли четвертьфинальные поединки. Отчет о них читайте на "Футболе 24".

Лига конференций, 1/4 финала, первые матчи

Буде-Глимт – Рома – 2:1

Голы: Салтнес, 56, Ветлесен, 89 – Пеллегрини, 43

Марсель – ПАОК – 2:1

Голы: Жерсон, 13, Пайе, 45 – Эль Каддури, 48

Удаление: Жерсон, 94 (Марсель, вторая желтая карточка)

Лестер – ПСВ – 0:0

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Буде-Глимт уже в третий раз в текущем сезоне встречался с Ромой. В первом матче в группе С норвежцы уничтожили римлян со счетом 6:1, а на выезде расписали боевую ничью 2:2. В нынешнем матче именно скандинавы могли первыми забивать уже на 13-й минуте, однако Салтнес пробил мимо левой стойки. В конце тайма мастерство российского кипера Хайкина не позволило отличиться Абрахаму. Но Рома успела забить еще до перерыва! Мхитарян выдал пас-конфетку на Пеллегрини и тот с острого угла из пределов штрафной нашел щель между кипером и стойкой.

Норвежцы после отдыха сравняли: после прострела с правого фланга от Вембангомо сфера отскочила к Салтнесу и тот пушечным выстрелом пробил по центру издалека. Патрисиу среагировал и даже задел мяч руками, но перевел его в сетку. За минуту до завершения матча Буде-Глимт шокировал Рому – очередной прострел с правого фланга замкнул Ветлесен. И снова не повезло киперу "волков" – рикошет дезориентировал его второй раз. Поражение, вызывающее у Моуринью немало вопросов.

Марсель не без проблем одолел ПАОК. Жерсон на 13-й минуте вывел французов вперед, а уже в добавленное время провансальцы забили гол в раздевалку. Пайе сумасшедшим пушечным ударом метров тридцати замкнул пас с углового в правую девятку. Невероятная красота!

После перерыва на поле в составе греков вышел Эль Каддури, фактически сразу сокративш счет. Мощному выстрелу бельгийского хавбека предшествовал пас пяткой от Живковича – на это можно смотреть вечно. Уже в добавленное время Жерсон получил вторую желтую карточку и оставил Марсель в меньшинстве, однако это не повлияло на итоговый результат.

В еще одном матче Лестер на своем поле расписал безголевую ничью с ПСВ.

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