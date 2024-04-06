Лутон вырвал победу над Борнмутом в 32-м туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.

Клюйверт и Таверниер били в каркас до перерыва, а после организовали гол. Джастин откатил Маркусу, который с 20 метров попал в нижний угол.

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Борнмут не удержал даже ничьей. Кларк воспользовался удобным отскоком, а Моррис добил "вишен" на 90-й минуте. К сожалению, Илья Забарный тотально проиграл силовую борьбу форварду Лутона и даже завалился на газон – 2:1.