Лутон вирвав перемогу над Борнмутом у 32-му турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Клюйверт і Тавернієр били у каркас до перерви, а після організували гол. Джастін відкотив Маркусу, який з 20 метрів поцілив у нижній кут.

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Борнмут не втримав навіть нічиєї. Кларк скористався зручним відскоком, а Морріс добив "вишень" на 90-й хвилині. На жаль, Ілля Забарний тотально програв силову боротьбу форварду Лутона і навіть завалився на газон – 2:1.