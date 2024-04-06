Фатальне падіння Забарного у відеоогляді матчу Лутон – Борнмут – 2:1
21:50 - Читать на русском
Лутон вирвав перемогу над Борнмутом у 32-му турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.
73’ Джордан Кларк
90’ Карлтон Морріс
Маркус Тавернієр 52’
52’ Маркус Тавернієр
73’ Джордан Кларк
90’ Карлтон Морріс
Клюйверт і Тавернієр били у каркас до перерви, а після організували гол. Джастін відкотив Маркусу, який з 20 метрів поцілив у нижній кут.
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Борнмут не втримав навіть нічиєї. Кларк скористався зручним відскоком, а Морріс добив "вишень" на 90-й хвилині. На жаль, Ілля Забарний тотально програв силову боротьбу форварду Лутона і навіть завалився на газон – 2:1.
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