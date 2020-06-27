Роковая ошибка Шахова и полезный Роналду в видеообзоре матча Ювентус – Лечче – 4:0

В рамках 28-го тура Серии А Ювентус разгромил Лечче (4:0). Смотрите видео голов и обзор матча Ювентус – Лечче.

Лечче остался в меньшинстве еще в первом тайме из-за удаления Лучони, однако Ювентус открыл счет только во второй половине. Не обошлось без ошибки Шахова – украинец отдал передачу точно на Роналду вблизи штрафной. Португалец сразу сбросил под удар Дибале, а тот классным ударом в девятку пробил Габриэла.

Ювентус уничтожил Лечче – Шахов провел полный матч и привез гол, но классно выглядел до перерыва

Чуть позже Роналду реализовал пенальти, а ближе к концу игры еще и ассистировал Игуаину. Точку в матче поставил Де Лигт с передачи Дугласа Косты.

Таким образом, Ювентус набрал 69 очков и возглавляет турнирную таблицу, Лечче с 25 пунктами остался в зоне вылета.