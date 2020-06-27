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Роковая ошибка Шахова и полезный Роналду в видеообзоре матча Ювентус – Лечче – 4:0

01:30 - Читати українською
Роковая ошибка Шахова и полезный Роналду в видеообзоре матча Ювентус – Лечче – 4:0
Игроки Ювентуса / твиттер ФК Ювентус

В рамках 28-го тура Серии А Ювентус разгромил Лечче (4:0). Смотрите видео голов и обзор матча Ювентус – Лечче.

53’ Пауло Дибала
62’ Криштиану Роналду
83’ Гонсало Игуаин
86’ Маттейс Де Лигт
 
Фабио Лучони 32’
32’ Фабио Лучони
53’ Пауло Дибала
62’ Криштиану Роналду
83’ Гонсало Игуаин
86’ Маттейс Де Лигт

Лечче остался в меньшинстве еще в первом тайме из-за удаления Лучони, однако Ювентус открыл счет только во второй половине. Не обошлось без ошибки Шахова – украинец отдал передачу точно на Роналду вблизи штрафной. Португалец сразу сбросил под удар Дибале, а тот классным ударом в девятку пробил Габриэла.

Ювентус уничтожил Лечче – Шахов провел полный матч и привез гол, но классно выглядел до перерыва

Чуть позже Роналду реализовал пенальти, а ближе к концу игры еще и ассистировал Игуаину. Точку в матче поставил Де Лигт с передачи Дугласа Косты.

Таким образом, Ювентус набрал 69 очков и возглавляет турнирную таблицу, Лечче с 25 пунктами остался в зоне вылета.

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Теги
Евгений Евгений Шахов Криштиану Криштиану Роналду Лечче Лечче Ювентус Ювентус Италия Видеоновости Украинцы за рубежом Ювентус - Лечче
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