Талант Боруссии Д Рейна обновил рекорд Кубка Германии

Полузащитник дортмундской Боруссии Джованни Рейна в матче 1/8 финала Кубка Германии против бременского Вердера (2:3) забил первый мяч на профессиональном уровне.

Юный хавбек стал самым молодым автором гола в рамках Кубка Германии за всю историю. Об этом сообщает официальный твиттер турнира.

Очередной гол Холанда и дебютная "конфетка" Рейны в видеообзоре матча Вердер – Боруссия Д – 3:2

Рейна появился на поле во втором тайме поединка против "музыкантов" и забил на 78-й минуте. Итак, американец отличился в возрасте 17 лет 82 дня. Ранее он уже стал самым молодым игроком из США, который дебютировал в Бундеслиге.

К слову, Джованни Рейна является сыном бывшей звезды сборной США Клаудио Рейны, а имя получил в честь экс-хавбека сборной Нидерландов Джованни ван Бронкхорст.