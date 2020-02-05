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Талант Боруссии Д Рейна обновил рекорд Кубка Германии

11:28 49 Читати українською
Талант Боруссии Д Рейна обновил рекорд Кубка Германии
Джованни Рейна / CBS Sports

Полузащитник дортмундской Боруссии Джованни Рейна в матче 1/8 финала Кубка Германии против бременского Вердера (2:3) забил первый мяч на профессиональном уровне.

 

Юный хавбек стал самым молодым автором гола в рамках Кубка Германии за всю историю. Об этом сообщает официальный твиттер турнира.

Очередной гол Холанда и дебютная "конфетка" Рейны в видеообзоре матча Вердер – Боруссия Д – 3:2

Рейна появился на поле во втором тайме поединка против "музыкантов" и забил на 78-й минуте. Итак, американец отличился в возрасте 17 лет 82 дня. Ранее он уже стал самым молодым игроком из США, который дебютировал в Бундеслиге.

К слову, Джованни Рейна является сыном бывшей звезды сборной США Клаудио Рейны, а имя получил в честь экс-хавбека сборной Нидерландов Джованни ван Бронкхорст.

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Германия Рекорды Кубок Германии Джованни Рейна Джованни Рейна Кубок Германии 2019/20 Вердер - Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
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