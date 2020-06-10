Ройс уже тренируется с Боруссией Д – раньше на звезде ставили крест до конца сезона

Состояние форварда дортмундской Боруссии Марко Ройса не такое плохое, как считалось ранее.

Капитан "шмелей" уже занимался вместе с командой, информирует официальный Twitter клуба.

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Ройс не выходил на поле с начала февраля. СМИ предположили, что травма 31-летнего немца слишком серьезная и он вылетел до конца сезона. Впрочем, фотографии показывают, что лидер Боруссии восстановился и имеет все шансы помочь команде – до завершения Бундеслиги осталось 4 тура.

Отметим, что Ройс провел в составе дортмундцев 26 поединков в текущем сезоне, записав в свой актив 12 голов и 7 ассистов.

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