Наступник Холанда розриває Австрію: аналогічна результативність, дивовижний хет-трик і супергол всупереч законам логіки

Зальцбург прекрасно працює з молодими гравцями. Трансфер Холанда, найкращого бомбардира "биків" восени, ніяк не позначився на виступах австрійського клубу, який виростив нового кілера. Фантастична робота скаутів Ред Булла дозволяє безболісно прощатись з гравцями на кшталт Мане, Кейта, Упамекано або Мінаміно. 21-річний Петсон Дака – чергове сенсаційне творіння одного з найкращих "конвеєрів" Європи. Голи молодого африканського форварда швидко компенсували втрату норвежця.

Гент підписав заміну Яремчуку з системи Ред Булла – він міг поборотися за місце Холанда

Попри зимові придбання Беріши, Адейємі та Окафора, трьох недешевих нападників, саме Петсон виконує роль першої скрипки в атаці Зальцбурга. Хет-трик замбійця у матчі проти Хартберга (6:0) допоміг "бикам" закріпитись на вершині таблиці з пристойним відривом у 7 очок. Провівши 21 м'яч у 23-х матчах, Дака повторив гольове досягнення Холанда в австрійській Бундеслізі – забиває кожні 61,4 хв і бере участь в результативних атаках що 54 хв, враховуючи ще 4 асисти. Високий зріст (185 см) не заважає йому обходити суперників а-ля Мессі. Він фактично самотужки роздягнув оборону Хартберга, обігравши чотирьох захисників – трохи незграбно, всупереч усім законам логіки, але ефективно.

Петсон домігся неймовірного прогресу за неповні три сезони. Він вважається наразі найбільшою знахідкою легендарного снайпера Севільї Фредеріка Кануте, який відкрив власне футбольне агентство "12 Management". Талановитого юнака помітили на Кубку Африки 2015 (U-17). Дака записав до активу 2 голи у трьох матчах, хоча його команда не вийшла з групи. Кануте особисто займався працевлаштуванням ще зовсім "зеленого" нападника в Європі. Наприкнці 2016-го африканець потрапив у австрійський Ліферінг – фарм-клуб Зальцбурга, звідки й перебрався до молодіжки "биків" через півроку.

Дака був частиною розкішної команди Ред Булла, яка сенсаційно перемогла в Юнацькій лізі УЄФА (2017). На шляху до фіналу "бики" вибили Манчестер Сіті, Парі Сен-Жермен, Атлетіко та Барселону. За півгодини до кінця півфінального протистояння з "блаугранас" австрійці поступалися 0:1, але встигли забити два м'ячі. Автором переможного пострілу виявився Петсон, який проводив свій дебютний поєдинок на турнірі. Фінал проти Бенфіки пройшов за схожим сценарієм. Зальцбург наздоганяв до 72-ї хвилини, поки Дака не відновив паритет – 1:2 у підсумку. Цікаво, що за місяць до цього молодий форвард завоював золоті медалі КАН U-20, отримавши "Золотий бутс" і "Золотий м'яч" змагань. Цього ж року пробився разом з Замбією у чвертьфінал Чемпіонату світу U-20.

Австрійська преса називає Петсона "новим Холандом", проте сам африканець всіляко уникає порівнянь: "Я не є наступником жодного футболіста. Буде лише один Холанд, і буде лише один Петсон. Моє основне завдання – повністю розкрити власний потенціал. Між нами завжди була здорова конкуренція, ми прагнули вдосконалювати один одного. Один відкрився раніше, інший – пізніше, це звичайний процес. Мені знадобилось більше часу, ніж Ерлінгу. Ми усі розуміли, що зараз – його момент".

Між обома проводять щонайменше одну очевидну паралель – наявність батька-футболіста. Петсон виріс в Кафуе, на півдні Замбії, а його батько захищав кольори місцевої команди з чудернацькою назвою Азотні Зірки. Попри складне життя Дака-старший не шкодував для сина грошей на м'яча або нове взуття, передав йому шалену пристрасть до гри. На жаль, через ранню смерть він не побачив, як Петсон забиває на професійному рівні. "У нього не було моїх нинішніх можливостей. Я відчуваю, що здійснив мрію батька. Впевнений, що він пишається мною на небесах", – емоційно розповідає форвард в інтерв'ю The Guardian.

Patson Daka's game by numbers vs. TSV Hartberg:



23 touches

4 shots (3 on target)

3 goals



Don't sleep on him. pic.twitter.com/Sq21y5sXxV