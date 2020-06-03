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Боруссия Д нашла нового тренера – он создал главное открытие сезона в Лиге чемпионов

11:43 132 Читати українською
Боруссия Д нашла нового тренера – он создал главное открытие сезона в Лиге чемпионов
Джесси Марш / фото: Зальцбург

Главный тренер дортмундской Боруссии Люсьен Фавр может потерять свой пост после завершения нынешнего сезона.

Руководство "шмелей" недовольно результатами команды и задумывается о смене наставника. Люсьен Фавр не смог пробиться с Боруссией в четвертьфинал Лиги чемпионов, а в чемпионате команда снова пропустила вперед Баварию.

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Боруссия уже даже присмотрела замену 62-летнему швейцарцу. По информации Sport Bild, дортмундцы планируют пригласить на пост главного тренера наставника австрийского Зальцбурга Джесси Марша.

Американец имеет опыт работы в немецкой Бундеслиге – в прошлом сезоне он работал ассистентом главного тренера РБ Лейпциг. Летом 2019 Марш возглавил Зальцбург, с которым ярко выступил в Лиге Чемпионов, где попал в группу к Ливерпулю и Наполи. Под руководством Марша ярко проявил себя нападающий Эрлинг Холанд, которого зимой приобрела Боруссия.

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