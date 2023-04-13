Капитан дортмундцев Марко Ройс определился по поводу места, где хочет продолжить свою карьеру.

Контракт 33-летнего атакующего хавбека истекает уже летом. Боруссия активна в переговорах. Очевидно, это позволяет ей чувствовать себя уверенной в продолжении сотрудничества с Ройсом.

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Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, переговоры находятся на продвинутой стадии. Проблем возникнуть не должно, ведь Марк хочет остаться. Более того, для этого он согласится на снижение зарплаты. По состоянию на 2020 год он зарабатывал около 11 миллионов за сезон.

Раньше была информация, что Ройс может перебраться в Манчестер Юнайтед или РБ Лейпциг, но это оказался только слух.

Напомним, немец одевает футболку дортмундцев с лета 2012 года, поэтому его задел немал – 380 матчей, 161 гол и 120 результативных передач.

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