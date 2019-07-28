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Роджерс заявил, что Лестер не ведет никаких переговоров по трансферу Магуайра

16:41 11 Читати українською
Роджерс заявил, что Лестер не ведет никаких переговоров по трансферу Магуайра
Харри Магуайр / Лестер

Главный тренер Лестера Брендан Роджерс прокомментировал возможный трансфер своего защитника Харри Магуайра.

"Он прекрасно выступает с первого дня предсезонной подготовки. Много спекуляций относительно Харри, но они не влияют на него. Как я уже говорил, все мы расслаблены в этой ситуации.

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Мы готовимся к новому сезону, и Магуайр является частью этого процесса. Сегодня он очень упорно работал. Нет никаких переговоров относительно него. Я знаю, что вы, ребята, хотите новостей, но ничего не изменилось", – цитирует Роджерса Talksport.com.

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Напомним, центрбеком сборной Англии активно интересуется Манчестер Юнайтед. "Лисы" пообещали отпустить Магуайра, если "красные дьяволы" сделают его самым дорогим защитником в истории футбола.

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