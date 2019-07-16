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Лестер не будет искать замену Магуайру, – Sky Sports

20:26 33 Читати українською
Лестер не будет искать замену Магуайру, – Sky Sports
Брендан Роджерс / Reuters

Английский Лестер не планирует покупать нового центрального защитника на замену Харри Магуайру, который вскоре может оказаться в Манчестер Юнайтед.

Даже если центрбэк сборной Англии переедет на Олд Траффорд, "лисы" искать ему замену не станут, утверждает Sky Sports.

Лестер пообещал отпустить Магуайра, если Манчестер Юнайтед сделает его самым дорогим защитником в истории

Магуайр ранее сообщил боссам Лестера и одноклубникам, что хочет уйти из команды летом. Однако, претенденты на него должны договориться о сумме отступных, ведь у защитника есть еще 4 года по контракту с клубом. Предложения Манчестер Сити и МЮ в размере 70 млн фунтов руководство Лестера уже отклонило. Однако, "красные дьяволы" готовы сделать Магуайра самым дорогим защитником планеты.

Наставник "лис" Брендан Роджерс считает, что трансферы Джеймса Тарковски (Бернли) либо Льюиса Данка (Брайтон) обойдутся слишком дорого, поэтому хочет сделать ставку на Филипа Бенковича, Чаглара Союнчю и ветеранов Джонни Эванса и Уэса Моргана.

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