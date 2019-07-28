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Роджерс заявив, що Лестер не веде жодних перемовин щодо трансферу Магуайра

16:41 131 Читать на русском
Роджерс заявив, що Лестер не веде жодних перемовин щодо трансферу Магуайра
Харрі Магуайр / Лестер

Головний тренер Лестера Брендан Роджерс прокоментував можливий трансфер свого захисника Харрі Магуайра.

"Він чудово виступає з першого дня передсезонної підготовки. Багато спекуляцій щодо Харрі, але вони не впливають на нього. Як я вже говорив, всі ми розслаблені у цій ситуації.

Лестер не шукатиме заміну Магуайру, – Sky Sports

Ми готуємося до нового сезону, і Магуайр є частиною цього процесу. Сьогодні він дуже наполегливо працював. Немає ніяких переговорів щодо нього. Я знаю, що ви, хлопці, хочете новин, але нічого не змінилося", – цитує Роджерса Talksport.com.

Сульшер наполягає на трансфері Магуайра в Манчестер Юнайтед

Нагадаємо, центрбеком збірної Англії активно цікавиться Манчестер Юнайтед. "Лисиці" пообіцяли відпустити Магуайра, якщо "червоні дияволи" зроблять його найдорожчим захисником в історії футболу.

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