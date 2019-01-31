Роджерс рассказал, где Швед доиграет сезон 2018/19

Главный тренер Селтика Брендан Роджерс прокомментировал ситуацию с Марьяном Шведом.

"Швед прошел медосмотр. Я говорил с ним перед игрой. Хорошо, что он пришел и посмотрел на игру команды. Это действительно хороший и талантливый парень. Он вернется в Украину и завершит сезон в Карпатах, а потом вернется к нам. Летом он будет готов перейти", – цитирует Роджерса официальный сайт Селтика.

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Напомним, Марьян Швед был замечен на матче Селтика против Сент-Джонстона в рамках шотландской Премьер-лиги. Ранее на игрока претендовало киевское Динамо.