Роджерс розповів, де Швед дограє сезон 2018/19

Світ — 10:00 56
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Трансферне вікно, зима-2019. Дедлайн (LIVE)
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Карраскаль офіційно перейшов у Рівер ПлейтСвіт — 09:26 604
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Барселона знищила Севілью та вийшла у півфінал Кубка Іспанії: "ремонтада" суперкоманди та черговий перфоменс Лео МессіІспанія — 03:35 3002
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Гент у наддраматичному матчі вирвав путівку у фінал Кубка Бельгії – Безус забив вирішальний голУкраїна — 00:33 1663
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Борнмут сенсаційно розгромив Челсі, Ліверпуль втратив очки з Лестером: 24 тур АПЛ, матчі середиАнглія — 00:01 1754
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