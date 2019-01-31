toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ТРАНСФЕРИ ЛІВЕРПУЛЬ - ЛЕСТЕР СІТІ БАРСЕЛОНА - СЕВІЛЬЯ

Роджерс розповів, де Швед дограє сезон 2018/19

09:13 1375 Читать на русском
Роджерс розповів, де Швед дограє сезон 2018/19
Мар'ян Швед / ФК Карпати

Головний тренер Селтіка Брендан Роджерс прокоментував ситуацію з Мар'яном Шведом.

"Швед пройшов медогляд. Я говорив з ним перед грою. Добре, що він прийшов і подивився на гру команди. Це дійсно хороший і талановитий хлопець. Він повернеться в Україну та завершить сезон у Карпатах, а потім повернеться до нас. Влітку він буде готовий перейти", – цитує Роджерса офіційний сайт Селтіка.

"Швед – найдовший медогляд в історії футболу": як фанати Селтіка реагують на трансфер лідера Карпат

Нагадаємо, Мар'ян Швед був помічений на матчі Селтіка проти Сент-Джонстона в рамках шотландської Прем'єр-ліги. Раніше на гравця претендувало київське Динамо.

Теги
Трансфери Головне Світ Карпати Карпати Трансфери чемпіонату України Селтік Селтік Мар'ян Швед Мар'ян Швед
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Карраскаль офіційно перейшов у Рівер Плейт
    Світ — 09:26604 Карраскаль офіційно перейшов у Рівер Плейт
5
год
:
54
хв
Шахтар
16:00
Лех
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук