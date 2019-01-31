Роджерс розповів, де Швед дограє сезон 2018/19

Головний тренер Селтіка Брендан Роджерс прокоментував ситуацію з Мар'яном Шведом.

"Швед пройшов медогляд. Я говорив з ним перед грою. Добре, що він прийшов і подивився на гру команди. Це дійсно хороший і талановитий хлопець. Він повернеться в Україну та завершить сезон у Карпатах, а потім повернеться до нас. Влітку він буде готовий перейти", – цитує Роджерса офіційний сайт Селтіка.

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Нагадаємо, Мар'ян Швед був помічений на матчі Селтіка проти Сент-Джонстона в рамках шотландської Прем'єр-ліги. Раніше на гравця претендувало київське Динамо.