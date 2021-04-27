Брендан Роджерс не планирует летом возглавить Тоттенехем, сообщает Sky Sports.

Бавария официально подтвердила назначение Нагельсманна главным тренером

Именно наставник Лестера был запасным вариантом для руководства "шпор", если им не удастся подписать Юлиана Нагельсманна. Роджерс доволен своей работой в Лестере и рассчитывает тренировать команду в следующем сезоне.

Напомним, несколько недель назад Тоттенхэм объявил об увольнении Жозе Моуринью. После 33-х туров АПЛ лондонцы расположились на 7-й строчке.

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