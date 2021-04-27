План Б Тоттенхема щодо тренерського крісла також не спрацював.

Брендан Роджерс не має планів влітку очолити Тоттенехем, повідомляє Sky Sports.

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Саме наставник Лестера був запасним варіантом для керівництва "шпор", якщо їм не вдасться підписати Юліана Нагельсманна. Роджерс задоволений своєю роботою у Лестері і розраховує тренувати команду в наступному сезоні.

Нагадаємо, кілька тижнів тому Тоттенхем оголосив про звільнення Жозе Моурінью. Після 33-х турів АПЛ лондонці розташувались на 7-й сходинці.

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