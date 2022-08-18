Челси пытается подписать Уэсли Фофана. Лестер уже отклонил два предложения по 21-летнему защитнику и не планирует его продавать. Однако сам француз загорелся возможностью перейти в топ-клуб, согласовал с Челси личный контракт и показывает свои намерения Лестеру.

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"Если он не сосредоточится на нашей команде, я на 100% готов забрать его из состава на следующий матч [с Саутгемптоном]. Нам не помогут футболисты, которые не сконцентрированы на Лестере или думают о чем-нибудь другом. Состояние Фофана я оценю после тренировки.

Для любого молодого футболиста оказаться в центре внимания – большое испытание. Он демонстрирует высокий уровень футбола за Лестер, а когда был травмирован, получил максимальную поддержку от клуба", – цитирует Брендана Роджерса Daily Mail.

Уэсли перешел в Лестер два года назад из Сент-Этьена за 35 миллионов евро. Большую часть прошлого сезона Фофана пропустил из-за страшного перелома, однако в конце вернулся на хороший уровень (12 матчей, один гол).