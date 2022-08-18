Челсі намагається підписати Уеслі Фофана. Лестер вже відхилив дві пропозиції щодо 21-річного захисника та не планує його продавати. Однак сам француз загорівся можливістю перейти в топ-клуб, узгодив з Челсі особистий контракт і показує свої наміри Лестеру.

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"Якщо він не зосередиться на нашій команді, я на 100% готовий забрати його зі складу на наступний матч [з Саутгемптоном]. Нам не допоможуть футболісти, які не сконцентровані на Лестері чи думають про щось інше. Стан Фофана я оціню після тренування.

Для будь-якого молодого футболіста опинитися в центрі уваги – велике випробування. Він демонструє високий рівень футболу за Лестер, а коли був травмований, то отримав максимальну підтримку від клубу", – цитує Брендана Роджерса Daily Mail.

Уеслі перейшов у Лестер два роки тому з Сент-Етьєна за 35 мільйонів євро. Більшу частину минулого сезону Фофана пропустив через страшний перелом, проте в кінці повернувся на хороший рівень (12 матчів, один гол).