"Родригес, Де Пена – все они гастарбайтеры. Они ищут лучшие условия, и когда их находят, то начинают рассказывать, что могли бы зарабатывать больше. Но это должно быть взаимовыгодно. Клуб дал Де Пене шанс засветиться и должен что-то заработать.

Де Пена не будет конфликтовать ради того, чтобы покинуть Динамо

Насколько я понимаю, у Карлоса были какие-то предложения, ему что-то обещали. Но в итоге зимой в клуб пришло только одно предложение. Из МЛС на 600 тысяч евро. Продавать игрока Динамо за границу за такие деньги... Это значит опускать свой уровень. Сейчас Де Пена никуда не хочет идти, но и не хочет подписывать новый контракт. Это его право.

Такая же ситуация с Родригесом. Но матч с Интером показал его уровень. Ни одного обострения от Жерсона", – резюмировал Цыганык в своей авторской программе на Youtube.

Напомним, контракт уругвайца завершается в декабре этого года, но подписывать новый Карлос Де Пена отказывается. Соглашение люксембуржца рассчитано до лета 2024-го.

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