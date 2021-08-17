"Родрігес, де Пена – всі вони гастарбайтери. Вони шукають кращі умови, і коли їх знаходять, то починають розповідати, що могли б заробляти більше. Але це повинно бути взаємовигідно. Клуб дав Де Пені шанс засвітитися і повинен щось заробити.

Де Пена не буде конфліктувати заради того, щоб покинути Динамо

Наскільки я розумію, у Карлоса були якісь пропозиції, йому щось обіцяли. Але в підсумку взимку в клуб прийшла тільки одна пропозиція. З МЛС на 600 тисяч євро. Продавати гравця Динамо за кордон за такі гроші... Це означає опускати свій рівень. Зараз Де Пена нікуди не хоче йти, але і не хоче підписувати новий контракт. Це його право.

Така ж ситуація з Родрігесом. Але матч з Інтером показав його справжній рівень. Жодного загострення від Жерсона", – резюмував Циганик у своїй авторській програмі на Youtube.

Нагадаємо, контракт уругвайця завершується у грудні цього року, але підписувати новий Карлос Де Пена відмовляється. Угода люксембуржця розрахована до літа 2024-го.

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