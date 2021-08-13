"Хочу сказать следующее: у Карлоса нет возможности уйти по низкой цене, несмотря на то, что его контракт истекает в декабре. Динамо – важнейший клуб в Украине. Де Пена за 2 года забил более 15 голов и сделал 18 ассистов. Под руководством Луческу он выиграл требл.

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Не знаю, присутствует ли реальный интерес к нему со стороны Фиорентины, но это хорошая команда. Если они хотят подписать Карлоса, он, наверное, помог бы им. До закрытия трансферного окна еще много времени, однако дешевых трансферов ждать не стоит.

У Динамо много хороших футболистов и высокая конкуренция. Луческу проделал большую работу. Если Де Пена и покинет киевский клуб, то сделает это по-хорошему. У него есть конкретное предложение из Италии, мы над этим работаем, но до декабря игрок в Динамо", – цитирует агента fiorentina.it.

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