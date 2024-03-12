В домашней игре 21-го тура второго хорватского дивизиона со Зрински Фесюк стал главным героем местных фотографов. Газон стадиона в Змиявцах явно не подходил для игры в футбол, но арбитр всё равно позволил матчу состояться. Как отметил портал Slobodna Dalmacija, "грязи на поле было больше, чем травы".

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В итоге в грязи вывалялись не только футболисты, которые сыграли в этом матче, но и запасные игроки. Так, Фесюк принял "грязевые ванны" во время разминки. Вряд ли он в тот день сожалел о том, что проиграл конкуренцию за место в стартовом составе.

К слову, встреча в Змиявцах завершилась со счётом 0:0. Форвард Кроации Антонио Прскало не сумел реализовать пенальти на 90+8-й минуте.