"Футболист попросил: "Дайте мне сыграть во французском чемпионате". Дай бог, чтобы у него все дальше выходило по жизни, все складывалось. Он говорил: "Возможно, больше никогда в жизни не удастся сыграть с Месси, Мбаппе, Неймаром". Дай бог, чтобы там получалось, чтобы приобрел опыт и играл.

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С другой стороны, понимаю, что если бы он остался в СК Днепр-1, то он, наверное, играл бы намного регулярнее. Пошли навстречу его желанию попробовать свои силы в европейском чемпионате.

В определенные моменты времени нужно думать и о футболисте, о его желаниях. По крайней мере, дать возможность. Как он себя проявит? Это уже в его руках. Чтобы он нас потом не обвинял, что была такая возможность, а мы не пошли ему навстречу, не дали возможность поиграть в европейском чемпионате", – сказал Палкин в комментарии YouTube-каналу "ПЕРША ЛІГА".

Напомним, Игнатенко перешел в Бордо на правах аренды из Шахтера и подписал с французами соглашение до конца сезона с опцией выкупа. Он дебютировал за французскую команду в первом же матче против Реймса (0:5), однако успел провести на поле всего 9 минут из-за прямой красной карточки за грязный подкат.

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