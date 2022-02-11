"Були у мене складні переговори з його батьками, вони хотіли піти. У них така ситуація була: "Або ви нам даєте можливість бути у першій команді та грати, або ми хочемо піти, середнього не дано".

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Руху для маневру особливо не було. Я розумів, що у нього ще рік контракту і треба ухвалювати якесь рішення. Поговорив з нашим тренерським штабом, проаналізували все з Даріо. Вирішили прийняти пропозицію Локомотива та продати його. Це вперше в історії клубу, коли футболіста з академії напряму продають за такі гроші", – сказав Палкін у коментарі YouTube-каналу "ПЕРША ЛІГА".

Нагадаємо, Мампассі перейшов у Локомотив у грудні 2021 року. За неофіційною інформацією "залізничники" заплатили за 18-річного захисника 4 мільйони євро. До слова, Марк не зіграв жодного офіційного матчу за першу команду Шахтаря, провівши першу частину сезону на правах оренди у Маріуполі.

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