Жахливі моменти нині переживає форвард мерсисайдців Луїс Діас. На його найрідніших було вчинено напад на батьківщині.

Напередодні невідомі викрали батьків нападника Ліверпуля Луїса Діаса у Колумбії, повідомляє Semana.

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Декілька озброєних чоловіків на мотоциклах вистежили їх на заправці, після чого зупинили їхню машину, пересіли в неї та вивезли обох у невідомому напрямку. Згодом стало відомо, що зловмисники вирушили у місто Барранкас, департамент Гуахіра. Було оголошено план-перехоплення із залученням всіх сил поліції для пошуку жертв, щоб не дати зловмисникам передислокуватися.

Зазначається, що матір гравця вдалося визволити – вона налякана, але почувається добре. Батько форварда поки вважається зниклим безвісти, його розшукують силами колумбійської поліції та військових.

Нагадаємо, 26-річний Діас перейшов у Ліверпуль з Порту в січні 2022 року за 47 млн євро. У поточному сезоні він провів за англійський клуб 11 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює його у 75 мільйонів.

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