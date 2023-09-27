Воры ограбили дом именитого испанца. Инцидент произошел 20 сентября во время матча Севильи и Ланса (1:1) в первом туре Лиги чемпионов.

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Согласно информации Marca, жены Серхио Рамоса не было дома по профессиональным причинам. На момент преступления в доме находились четверо детей пары и их опекуны. Отмечается, что здоровью и жизни детей ничего не угрожало. Сейчас полиция проводит расследование.

Серхио Рамос уже второй раз становится жертвой преступников. В 2012 году, когда защитник выступал за Реал, в его дом в Мадриде пытались ворваться воры.

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