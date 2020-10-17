Опытный форвард Робинью временно ушел из бразильского Сантоса. В родной клуб он вернулся лишь в прошлую субботу.

Ветеран и руководство "рыб" приостановили действие контракта по обоюдному согласию, сообщает официальный твиттер клуба.

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36-летний Робинью теперь сосредоточится на построении защиты в итальянском суде по обвинению в групповом изнасиловании. В ноябре 2017-го нападающий был приговорен к 9 годам лишения свободы. Фемида признала бразильца и его пятерых друзей виновным в сексуальном насилии в отношении албанской женщины. Робинью не признал своей вины и подал апелляцию. В данный момент суд начал рассмотрение апелляционных жалоб обвиняемых.

К слову, бразильский форвард заключил с Сантосом полугодовой контракт с зарплатой 270 долларов.

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