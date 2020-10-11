Бразильский Сантос, который сейчас переживает не лучшие времена, вернул в свой состав бывшего воспитанника – Робинью.

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36-летний форвард будет выступать за родную команду как минимум до февраля, сообщает официальный сайт клуба. Интересно, что согласно контракту, форвард, имеющий в своем активе чемпионство пяти стран (Бразилии, Испании, Италии, Китая и Турции), а наибольшую славу получил виступая за Реала, Милан и Манчестер Сити, будет получать в команде лишь 1500 реалов (270 долларов США) в месяц.

Сантосу игрок достался бесплатно – бразилец присоединился к команде в качестве свободного агента после того, как закончился его контракт с турецким Истанбул Башакшехир, в котором он провел прошлый сезон.

Напомним, Сантос переживает трудные времена: команда испытывает серьезные финансовые трудности, вследствие чего может получить от ФИФА бан на трансферы новых игроков из-за долгов перед чилийским Уачипато и колумбийским Атлетико Насьональ.

К слову, у Робинью в Европе также есть свои трудности – в Италии футболист был приговорен к девяти годам тюрьмы за якобы участие в групповом изнасиловании в ночном клубе Милана в 2003 году. Бразилец подал апелляцию и ожидает решения суда. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.

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