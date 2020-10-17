Ветеран і керівництво "риб" призупинили дію контракту за обопільною згодою, повідомляє офіційний твіттер клубу.

Робінью втретє повернувся у Сантос – зарплата форварда вражає уяву

36-річний Робінью тепер зосередиться на побудові захисту в італійському суді за звинуваченням у груповому зґвалтуванні. У листопаді 2017-го нападник був засуджений до 9 років позбавлення волі. Феміда визнала бразильця і його п'ятьох друзів винними в сексуальному насильстві щодо албанської жінки. Робінью не визнав своєї провини та подав апеляцію. Наразі суд почав розгляд апеляційних скарг обвинувачених.

До слова, бразильський форвард уклав із Сантосом піврічний контракт із зарплатою 270 доларів.

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