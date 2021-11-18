Робертсон может пропустить поединок Ливерпуля с Арсеналом
11:15 - Читати українською
Защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон рискует не сыграть в ближайших поединках мерсисайдцев.
Защитник травмировал подколенное сухожилие в матче отбора в ЧМ-2022 в составе Шотландии, сообщает The Times.
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Отмечается, что Робертсон может пропустить матчи с Арсеналом в АПЛ и против Порту в Лиге чемпионов, хотя в клубе не считают, что травма шотландца очень серьезная.
К слову, Эндрю отыграл в 12 матчах в составе Ливерпуля в текущем сезоне, у которых отличился 2 голевыми передачами.
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