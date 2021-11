"Красные" проявляют серьезный интерес к нидерландцу. Об этом инсайдер Фабрицио Романо рассказал в подкасте Here We Go Podcast.

Ливерпуль якобы стремится подписать Данджуму уже зимой. Спешка связана с проведением Кубка африканских наций в январе-феврале. Мерсисайдцы вынуждены будут провести отрезок чемпионата без двух лидеров атаки – Салаха и Мане. Фланговый нападающий, только летом перебравшийся на Мадригал за 23,5 млн евро из Борнмута, должен заменить африканцев на Энфилде.

К слову, в нынешнем сезоне Арно Данджума провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 2 результативных передачи.

