Робертсон може пропустити поєдинок Ліверпуля з Арсеналом
11:12 - Читать на русском
Захисник Ліверпуля Ендрю Робертсон ризикує не зіграти у найближчих поєдинках мерсисайдців.
Оборонець травмував підколінне сухожилля у матчі відбору до ЧС-2022 у складі Шотландії, повідомляє The Times.
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Зазначається, що Робертсон може пропустити матчі з Арсеналом в АПЛ та проти Порту в Лізі чемпіонів, хоча у клубі не вважають, що травма шотландця дуже серйозна.
До слова, Ендрю відіграв у 12 матчах у складі Ліверпуля у поточному сезоні, у яких відзначився 2 гольовими передачами.
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