Роберто Мартинес может последовать примеру Йоахима Лева, для которого Евро-2020 станет последним турниром во главе Германии.

Главный тренер бельгийцев летом хотел бы вернуться к работе в клубе, сообщает SportMagazine.

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Мартинес уже готовит почву для смены прописки. Испанский специалист связался с суперагентом Пини Захави и поручил ему искать клуб из АПЛ. Очевидно, речь идет о командах из верхней части таблицы. Англия – далеко не чужая страна для Мартинеса, который ранее тренировал Суонси, Уиган и Эвертон.

Напомним, на Евро-2020 сборная Бельгии попала в одну группу с Россией, Данией и Финляндией.

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