"Думаю, у Эдена впереди долгий, долгий, долгий путь к Евро. Мне кажется, что вопрос с травмой решится гораздо раньше, чем начнется Евро-2020, но ответ мы получим только тогда, когда Азар будет восстанавливаться день за днем.

Азар рискует пропустить остаток сезона и Евро-2020 из-за операции

У нас нет конфликта с Реалом. Азар станет лучшим игроком Евро. Он никогда раньше не травмировался в течение карьеры. Это что-то новое, настоящий шок. Есть неопределенность, но я уверен, что мы сможем увидеть лучшего Азара задолго до Евро", – поделился Мартинес в комментарии Marca.

В нынешнем сезоне Эден провел лишь 636 минут во всех турнирах и забил 3 мяча. Летом 2019-го Реал отдал за него Челси 115 млн евро плюс бонусы.

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