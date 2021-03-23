Роберто Мартінес може взяти приклад з Йоахіма Льова, для якого Євро-2020 стане останнім турніром на чолі Німеччини.

Головний тренер бельгійців влітку хотів би повернутися до роботи в клубі, повідомляє SportMagazine.

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Мартінес вже готує підгрунтя для зміни прописки. Іспанський фахівець зв'язався із суперагентом Піні Захаві та доручив йому шукати клуб з АПЛ. Вочевидь, йдеться про команди з верхньої частини таблиці. Англія – далеко не чужа країна для Мартінеса, який раніше тренував Суонсі, Віган і Евертон.

Нагадаємо, на Євро-2020 збірна Бельгії потрапила в одну групу з Росією, Данією та Фінляндією.

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