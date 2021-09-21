"Це ненормально, чому саме клітка? Якщо вболівальники дуже агресивні, нехай не приходять на стадіон. Це найгірше, що мені показали.

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Можна ж заборонити вхід на арену, але ставити клітку... Вболівальники – це ж не тварини якісь. Це неправильно", – резюмував Роберто Карлос у коментарі YouTube-каналу Бомбардир.

Зауважимо, зараз на стадіоні Інгульця у Петровому, де й був встановлений цікавий елемент трибун, відбувається реконструкція. Команда ж проводить свої матчі на арені в Кропивницькому, а повернення на рідний стадіон очікується вже весною.

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