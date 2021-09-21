Роберто Карлос розкритикував Інгулець за клітку на стадіоні: "Це найгірше, що мені показали"
Легенда мадридського Реала Роберто Карлос зізнався, що був відверто шокований рішенням Інгульця встановити клітку на гостьовому секторі.
"Це ненормально, чому саме клітка? Якщо вболівальники дуже агресивні, нехай не приходять на стадіон. Це найгірше, що мені показали.
Роберто Карлос прибув до Києва на відкриття футбольної школи Реала
Можна ж заборонити вхід на арену, але ставити клітку... Вболівальники – це ж не тварини якісь. Це неправильно", – резюмував Роберто Карлос у коментарі YouTube-каналу Бомбардир.
Зауважимо, зараз на стадіоні Інгульця у Петровому, де й був встановлений цікавий елемент трибун, відбувається реконструкція. Команда ж проводить свої матчі на арені в Кропивницькому, а повернення на рідний стадіон очікується вже весною.
Колос на виїзді здолав Інгулець, перервавши тривалу безвиграшну серію