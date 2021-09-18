Субботнюю программу восьмого тура УПЛ открывал поединок между Ингульцом и Колосом. Несмотря на проливной дождь, в первые минуты команды играли практически без центра поля и опасные моменты вблизи обоих ворот возникали регулярно.

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Уже на пятой минуте во время одной из атак мяч попал в руку Евгения Опанасенко и Виталий Романов указал на одиннадцатиметровую отметку. Кирилл Петров по-пижонски легко пробил в левый угол ворот – Евгений Гальчук угадал направление удара и накрыл сферу. В следующей атаке уже кипер Колоса Кирилл Фесюн спас ковалевцев от верного гола. Начало многообещающее!

На 15-й минуте Олег Ильин вырезал хороший навес с правого фланга в направлении Лысенко, караулившего в штрафной Ингульца – Гальчук выпрыгнул и перевел на угловой. Через минуту Евгений едва не привез гол в свои ворота – начал мотаться на линии с Ренаном, мяч отскочил к Лысенко и тот парашютом пытался перебросить кипера и попасть в ворота. Сфера перелетела совсем немного – до беды не хватило считанных сантиметров. Через мгновение петровцы разогнали атаку в ответ и Артем Ситало вывел Ингулец вперед. Но арбитр зафиксировал довольно спорный офсайд и гол отменил. К слову, VAR на матче не работал, поэтому эпизод останется на совести рефери.

На 25-й минуте Колос заработал право на штрафной и Александр Черноморец со стандарта попал низом в дальний угол. Гальчук не успел вовремя отреагировать и прыгнул с опозданием, плюс мяч коснулся газона и отскок дезориентировал голкипера. Этот гол для 28-летнего защитника стал дебютным за Колос в УПЛ. Раньше за "хлеборобов" он забивал лишь однажды еще в Первой лиге. За десять минут до перерыва Ингулец смог сравнять, но арбитр усмотрел игру рукой и гол не засчитал.

Во втором тайме дождь немного успокоился, однако поле продолжало напоминать бассейн. В одном из эпизодов ​​в середине тайма именно качество травяного покрова стала причиной травмы Андрея Богданова, который подвернул ногу. Опытный полузащитник стремился вернуться в игру, но, в результате, вынужден был сесть на скамейку. Впоследствии досталось и Фесюну – Ситало после навеса со штрафного влетел в голкипера Колоса, нанеся последнему травму – врачам не без проблем удалось поставить на ноги Кирилла.

Ингулец упорно пытался забить со второго этажа ища навесами в штрафной Ситала, но защитники ковалевцев банально перепрыгивали соперника, не позволяя пробить. За десять минут до конца матча Вячеслав Чурко мог решать судьбу матча – в сногсшибательном прыжке ему не удалось дотянуться до сферы после прострела партнера. Впоследствии Ника Ситчинава протащил мяч через полполя, ворвался в штрафную и был заблокирован своим бывшим одноклубником – капитаном Ингульца Максимом Ковалевым.

Навала Ингульца уже в добавленное время вылилась в контратаку Колоса и сумасшедший выстрел из-за пределов штрафной от Чурко – мяч по дуге обошел кипера, который в падении пытался его перехватить, и влетел впритирку со штангой.

Победа позволила Колосу прервать длительную безвыигрышную серию – ковалевцы набрали 8 очков и поднялись на десятую строчку турнирной таблицы УПЛ. Ингулец с 7 пунктами стал одиннадцатым.

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