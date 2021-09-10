Мадридский Реал в рамках сотрудничества с общественной организацией "Эпицентр – детям" открыл в Киеве уже вторую социально-спортивную школу в Киеве, сообщает журналист Роман Бебех в своем Telegram-канале.

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На открытие прилетел и знаменитый бразилец Роберто Карлос, которого встретил мэр Киева Виталий Кличко. Бывший защитник напомнил и о предстоящем поединке Шахтера с Реалом – Роберто Карлос попросил главу столицы Украины можно лучше подготовиться к визиту мадридского клуба.

Напомним, левый защитник защищал цвета Реала с 1996 по 2007 годы. Также Роберто Карлос выступал за Анжи, Интер, Фенербахче и Коринтианс.

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