Журналист Игорь Цыганык в восторге от последних выступлений Виталия Миколенко в Эвертоне. В частности, от забитого мяча экс-динамовца в ворота Лестера.

"Поздравлял ли я Миколенко с дебютным голом в АПЛ? Да, я поздравил его. Мы в WhatsApp иногда переписываемся. Я написал ему: "Поздравляю. Роберто Карлос нервно курит. Молодчина". Он поблагодарил.

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Мы иногда созваниваемся. Я считаю, что Роберто Карлос мог бы позавидовать тому удару, который нанес Миколенко. Я горжусь этим парнем. Миколенко мужает на глазах. Он становится взрослее, опытнее и, думаю, что будет очень ярким персонажем в национальной сборной", – рассказал журналист в эфире Цыганык LIVE.

Напомним, с момента перехода в Эвертон 22-летний Миколенко сыграл 14 матчей и забил 1 гол.

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