Журналіст Ігор Циганик у захваті від останніх виступів Віталія Миколенка в Евертоні. Зокрема, від забитого м'яча екс-динамівця у ворота Лестера.

"Чи вітав я Миколенка з дебютним голом в АПЛ? Так, я привітав його. Ми в WhatsApp інколи переписуємося. Я написав йому: "Вітаю. Роберто Карлос нервово курить. Молодчина". Він подякував.

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Ми іноді зідзвонюємося. Я вважаю, що Роберто Карлос міг би позаздрити тому удару, якого завдав Миколенко. Я пишаюся цим хлопцем. Миколенко мужніє на очах. Він стає дорослішим, досвідченішим і, думаю, що буде дуже яскравим персонажем у національній збірній", – розповів журналіст в ефірі Циганик LIVE.

Нагадаємо, з моменту переходу в Евертон 22-річний Миколенко зіграв 14 матчів і забив 1 гол.

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