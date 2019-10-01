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Серхио Рамос повторил невероятный рекорд Роберто Карлоса

20:05 131 Читати українською
Серхио Рамос повторил невероятный рекорд Роберто Карлоса
Серхио Рамос / EFE

Капитан мадридского Реала Серхио Рамос покорил очередную высоту в Лиге чемпионов.

56’ Серхио Рамос
 
Деннис Эммануэль Бонавентуре 10’
Деннис Эммануэль Бонавентуре 39’
10’ Деннис Эммануэль Бонавентуре
39’ Деннис Эммануэль Бонавентуре
56’ Серхио Рамос

Опытный защитник вышел в старте "сливочных" на матч 2-го тура группового этапа ЛЧ против Брюгге. Этот матч стал 120-м для Рамоса в рамках турнира, сообщает Squawka Football.

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По этому показателю 33-летний испанец сравнялся с другим легендарным защитником Реала Роберто Карлосом. Отметка в 120 матчей является самой высокой для защитников, выступавших в Лиге чемпионов. Кроме того, Серхио Рамос поднялся на 13-е место в общем списке гвардейцев ЛЧ.

Отметим, что матч Реал Мадрид – Брюгге идет в эти минуты в испанской столице.

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Теги
Лига чемпионов Реал Мадрид - Брюгге Реал Мадрид Реал Мадрид Серхио Рамос Серхио Рамос Рекорды Роберто Карлос
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