Серхио Рамос повторил невероятный рекорд Роберто Карлоса

Капитан мадридского Реала Серхио Рамос покорил очередную высоту в Лиге чемпионов.
Опытный защитник вышел в старте "сливочных" на матч 2-го тура группового этапа ЛЧ против Брюгге. Этот матч стал 120-м для Рамоса в рамках турнира, сообщает Squawka Football.
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По этому показателю 33-летний испанец сравнялся с другим легендарным защитником Реала Роберто Карлосом. Отметка в 120 матчей является самой высокой для защитников, выступавших в Лиге чемпионов. Кроме того, Серхио Рамос поднялся на 13-е место в общем списке гвардейцев ЛЧ.
Отметим, что матч Реал Мадрид – Брюгге идет в эти минуты в испанской столице.
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