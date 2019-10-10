toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНА - ЛИТВА ЗБІРНА УКРАЇНИ РУМУНІЯ U-21 - УКРАЇНА U-21 ЄВРО-2020

Роберто Карлос: Я спав разом з Роналдо частіше, ніж з моєю дружиною

22:11 667 Читать на русском
Роберто Карлос: Я спав разом з Роналдо частіше, ніж з моєю дружиною
Роналдо та Роберто Карлос / фото із соцмереж

Колишній захисник Реала Роберто Карлос розповів про те, як проводив дозвілля під час своїх виступів за мадридський клуб.

"Зараз я згадую минуле і думаю: як це можливо, що нам вдавалося робити стільки дурниць? Коли закінчувалися матчі, то на нас чекали приватні літаки.

В Реалі знову непорозуміння – Зідан і Перес мають різні пріоритети на зимове трансферне вікно

Ми зустрічалися в закритому терміналі Мадрида. Бекхем кудись відлітав, Фігу і Зідан вирушали в іншу сторону, я і Роналдо летіли ще кудись. Але нам потрібно було прийти на тренування вже через день.

Я молився, щоб наші матчі були по суботах, щоб можна було поїхати на "Формулу-1" в неділю. Скрізь були приватні літаки. Просто безумство.

Серхіо Рамос повторив неймовірний рекорд Роберто Карлоса

Вперше я зустрів Роналдо в 1993 році. Відтоді ми завжди жили в одній кімнаті. Я спав разом з ним частіше, ніж з моєю дружиною", – сказав Карлос в інтерв'ю As.

blog_ava
Гвардіола назвав одного гравця, якого б не продав навіть за півмільярда євро
15:06
11614
Теги
Роберто Карлос Зінедін Зідан Зінедін Зідан Девід Бекхем Девід Бекхем Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Роналдо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
46
хв
Україна
21:45
Литва
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук