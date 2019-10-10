Роберто Карлос: Я спав разом з Роналдо частіше, ніж з моєю дружиною

Колишній захисник Реала Роберто Карлос розповів про те, як проводив дозвілля під час своїх виступів за мадридський клуб.

"Зараз я згадую минуле і думаю: як це можливо, що нам вдавалося робити стільки дурниць? Коли закінчувалися матчі, то на нас чекали приватні літаки.

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Ми зустрічалися в закритому терміналі Мадрида. Бекхем кудись відлітав, Фігу і Зідан вирушали в іншу сторону, я і Роналдо летіли ще кудись. Але нам потрібно було прийти на тренування вже через день.

Я молився, щоб наші матчі були по суботах, щоб можна було поїхати на "Формулу-1" в неділю. Скрізь були приватні літаки. Просто безумство.

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Вперше я зустрів Роналдо в 1993 році. Відтоді ми завжди жили в одній кімнаті. Я спав разом з ним частіше, ніж з моєю дружиною", – сказав Карлос в інтерв'ю As.