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Роббен после возобновления карьеры рискует остаться без зарплаты – известны детали контракта с Гронингеном

1 июля 17:15 - Читати українською
Роббен после возобновления карьеры рискует остаться без зарплаты – известны детали контракта с Гронингеном
Арьен Роббен / фото: Гронинген

Бывший игрок Гронингена и сборной Украины, а также председатель Профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко прокомментировал решение Арьена Роббена возобновить футбольную карьеру.

"Для Гронингена контракт с Роббеном – это очень интересный шаг. У него в Нидерландах репутация "стеклянного мальчика", поэтому в контракте даже прописан пункт, в котором говорится о том, что если он не сыграет определенное количество матчей, то не будет получать зарплату.

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Но в любом случае, для Гронингена – это хороший пиар-ход, потому что после ситуации с коронавирусом болельщики неохотно раскупают абонементы на матчи. Спустя 18 лет Роббен вернулся в родной клуб, и это будет жирная точка в завершении его карьеры.

Даже если он не заиграет, никто плохого слова в его адрес не скажет. Да и не стоит, наверное, от Роббена ожидать какого-то чудо-футбола. Он год поддерживал форму с Баварией, соскучился по футболу, и теперь для него наступил очень приятный момент – он снова в игре", – отметил Левченко в комментарии Meta-ratings.

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Евгений Левченко Арьен Арьен Роббен Гронинген Гронинген Нидерланды
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